УИК №2191, где сломали руку журналисту, отчитался о результатах голосования

В ГАС "Выборы" под утро 2 июля были опубликованы результаты голосования на УИК №2191, где 30 июня журналисту "Медиазоны" Давиду Френкелю сломали руку.

В списке избирателей на этом участке значатся 1422 избирателя. Бюллетеней выдано, согласно опубликованным данным только 583, 6 из них были признаны недействительными. За внесение изменений в Конституцию тут проголосовало 74,57% избирателей. Свое "нет" поправкам сказали только 24,4% проголосовавших, то есть 142 человека.

Напомним, 30 июня полицейские пытались вывести из УИК №2191 журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля, применив грубую силу и повалив его на пол. У Френкеля в итоге сломана рука. Журналисту сделали операцию в тот же день. Он приехал освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить с участка правоохранители после того, как последний и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех ящиков для надомного голосования из четырех. Подробнее о проблемах с урнами на этом участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.