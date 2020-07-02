Обработано 100% протоколов: поправки к Конституции поддержали 77,92% избирателей, против высказались 21,27%

Центральная избирательная комиссия отчиталась об обработке 100% бюллетеней: так, указывается, что изменение Конституции одобрили 77,92% избирателей, против внесения корректив высказались 21,27% проголосовавших, уведомляет ТАСС.

Общая явка на процесс составила 65%.

Среди более чем 200 разнообразных корректив, посвященных как семейным ценностям, так и защите животных, выделяется одна, которая может обнулить все президентские сроки Владимира Путина и позволит ему баллотироваться еще не раз.

Голосование прошло не без эксцессов. 30 июня в Петербурге на избирательном участке №2191 в конфликте с полицейскими серьёзно пострадал журналист "Медиазоны" Давид Френкель, которому правоохранители сломали плечо. О мнениях сторон, участвовавших в инциденте, рассказывал ранее ЗАКС.Ру.