Власти Ленобласти готовы внедрить систему онлайн-голосования

Руководство Ленинградской области отчиталось об успешном тестировании системы онлайн-голосования и готовности перейти на неё, оповестил в эфире телеканала "Россия 24" глава региона Александр Дрозденко.

"Мы внимательно смотрим за нашими коллегами. Готовы эту систему у себя принять, мы ее тестировали и следим за результатами", - отчитался губернатор.

Кроме того, добавил Дрозденко, не исключено, что выборы главы 47 региона может затянуться на несколько дней - в случае, если эпидемиологическая обстановка по-прежнему будет довольно напряженной.

Ранее, напомним, кроме Дрозденко документы на выдвижение в губернаторы подали еще четыре кандидата. Это Валерий Шинкаренко от "Родины", атаман Александр Калинин от "Социальной защиты", Александр Габитов от "Гражданской платформы" и Андрей Лебедев от ЛДПР.

Подать документы кандидаты должны до 18:00 2 июля. Выборы руководителя Ленобласти назначены на 13 сентября.