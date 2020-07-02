COVID-19 выявили у ещё 6760 россиян: плюс 258 заболевших - в Петербурге

Согласно последней информации, предоставленной оперативным штабом, за последние сутки коронавирусной инфекции заразились ещё 6760 россиян. Таким образом, общее количество инфицированных достигло отметки 661 165 человек.

Скончались ещё 147 больных, причем, только 45 - в Петербурге. Всего же с начала пандемии в РФ умерли 9683 гражданина.

Излечились от COVID-19 в общей сложности 428 978 заболевших, плюс 6047 за минувшие сутки.

Проведено более 20 млн лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции.

В Петербурге заболели ещё 258 местных жителей, всего болезнь подхватили 24 727 человек. О количестве летальных исходов сообщалось выше, всего же погибли 1227 инфицированных. Полностью выздоровели 19 004 человека, в том числе 849 за прошедшие сутки.