Серебренников: Денег на выплату штрафа Минкульту у меня определенно нет

Режиссер Кирилл Серебренников в интервью The Hollywood Reporter заявил, что у него нет денег на выплату штрафа, назначенного судом по делу "Седьмой студии", передает "Медуза".

"Я не могу покинуть страну до тех пор, пока не заплачу много денег министерству культуры, которых у меня определенно нет", - сказал Серебренников.

По словам режиссера, ему пишут "люди со всего мира", в основном из "театральной среды": из Германии, Австрии, Франции. Эти люди говорят Серебренникову, что начали собирать деньги, чтобы "выкупить" его, и речь идет почти о 2 млн долларов.

Серебренников подчеркнул, что по-прежнему не признает свое вины и считает, что он "не вор, не мошенник". Он уверен в том, что однажды его оправдают, когда "изменятся обстоятельства", но это "вопрос времени".

Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам и штрафу в 800 тысяч рублей, признав виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". Также фигурантов дела обязали выплатить Минкульту почти 129 млн рублей. Показания на них дала экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая заключила сделку со следствием.