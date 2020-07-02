Глава СПЧ объяснил "протестное голосование" в НАО нежеланием объединиться с Архангельской областью

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев связал то, что большинство жителей Ненецкого автономного округа выступили против внесения поправок в Конституцию, с их протестом против объединения с Архангельской областью, передает "Интерфакс".

После обработки 100% протоколов в НАО ЦИК сообщил, что там против поправок выступили 55,25%, за – 43,78%. Фадеев назвал это протестным голосованием и напомнил, что в 1993 году против принятия Конституции выступили 17 регионов России.

Источник агентства заявил, что в Кремле этот результат "не драматизируют".

ЦИК после обработки 100% протоколов УИК отчитался, что за поправки проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Среди более чем 200 предложенных поправок есть касающиеся семейных ценностей, защиты животных, социальных, регламентирующих требования к чиновникам и депутатам, есть одна, которая позволяет обнулить президентские сроки Владимира Путина и дать ему возможность оставаться президентом до 2036 года в случае переизбрания.

В мае врио глав НАО и Архангельской области подписали меморандум об объединении регионов. Жители этих субъектов были возмущены таким решением. В НАО многие приклеивали стикеры с протестным лозунгом, вечером на площади Ленина в Нарьян-Маре пели гимн региона, а петиция против объединения за десять дней набрала более 10 тысяч подписей. После протестов от объединения регионов решили отказаться.