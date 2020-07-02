77,66% петербуржцев поддержали изменение Конституции: явка побила "президентскую", превысив 74%

Согласно информации, отображенной на сайте системы ГАС "Выборы", постфактум обработки 100% протоколов 77,66% жителей Петербурга выступили в поддержку предлагаемых властями изменений, вносимых в Конституцию, и лишь 21,63% высказались против них.

"За" поправки свои голоса отдали 2 241 963 человека, "против" - 624 517 человек.

В плебисците приняли участие свыше 2,8 млн человек - явка составила 74,74%. Это почти в 2,5 раза больше, чем на прошлогодних выборах губернатора (30,07%), и более чем на 10% выше, чем на выборах главы государства в 2018 году (63,9%).

Сегодня, 2 июля, ЦИК подвел итоги плебисцита: поправки поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%.