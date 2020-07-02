ЦИК: Итоговая явка на голосовании по Конституции составила 67,97%

Центризбирком уточнил данные по явке на голосовании по Конституции, по итоговым данным, она составила 67,97%, сообщили в ЦИК.

По предварительным результатам голосования, по России поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% избирателей.

По словам представителей ЦИК, в течение шести дней до дня голосования свое мнение выразили 58,5 граждан – 54% от общего числа избирателей, включенных в списки. Из них в помещении для голосования отметки в бюллетенях поставили 36,8 млн человек (62% от голосовавших).

Официальные итоги будут подведены завтра, 2 июля, заявили в ЦИК.

Внести изменения в Конституцию предложил президент Владимир Путин в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди более чем 200 предложенных поправок есть касающиеся семейных ценностей, защиты животных, социальных, регламентирующих требования к чиновникам и депутатам. Выделяется одна, которая позволяет обнулить президентские сроки Владимира Путина и дать ему возможность оставаться президентом до 2036 года в случае переизбрания.