Военного эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Горсуд Петербурга приговорил военного эксперта Владимира Неелова к семи годам колонии строгого режима по делу о госизмене, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Неелова признали виновным в нарушении ст. 275 УК РФ (госизмена). Суд установил, что он за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ. Эксперт признал вину частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными. Дело слушалось в закрытом режиме с грифом "совершенно секретно".

Неелов задержали осенью 2018 года. Он – эксперт Центра стратегической конъюнктуры, специализируется на изучении частных военных компаний, давал СМИ комментарии о ЧВК Вагнера. Источники сообщали, что он ездил за границу с лекциями о частных военных компаниях.