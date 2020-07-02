Песков заявил о важности расследования инцидента с нападением на "гражданина РФ и журналиста" Френкеля

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверен, что правоохранительным органам следует скрупулезно изучить случай с нападением полицейских на корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля.

"Этот инцидент должен быть проверен, должен быть расследован обязательно. Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту. Поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено и расследовано", - цитирует высказывание Пескова "Медуза".

30 июня в Петербурге на избирательном участке №2191 в конфликте с полицейскими серьёзно пострадал журналист Давид Френкель, которому правоохранители сломали плечо. После экстренной госпитализации молодого человека прооперировали.

Френкель приехал на участок освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить из помещения после того, как он и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех ящиков для надомного голосования из четырех. Подробнее о проблемах с урнами на обозначенном участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.