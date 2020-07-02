СМИ: Росавиация сообщила о продлении запрета на международные полеты до августа

Росавиация направила в аэропорты и авиакомпании телеграмму, в которой указала на продление запрета на въезд иностранцев в Россию до 1 августа, пишет РБК.

"До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - указано в документе.

Издание сделало вывод, что речь может идти не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. Источник в Белом доме сообщил, что такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные рейсты из-за эпидемии коронавируса. По словам источника, если международное авиасообщение решат открыть, то аэропортам и авиакомпаниям направят новую телеграмму.

На 2 июля в России известно о 661 тысяче случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии.