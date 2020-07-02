Летний и Михайловский сады откроются для посещения с середины июля

Русский музей сообщил об открытии Михайловского сада с 8 июля и Летнего сада – с 15 июля.

Посетителям рекомендуют гулять по садам в защитных масках и перчатках, при необходимости их можно будет купить на входе. Также в музее рекомендуют соблюдать социальную дистанцию при прогулках.

Павильоны и кафе останутся закрытыми. Каждый день в садах будут проводить дезинфекцию.

На протяжении трех месяцев парки Петербурга и ряд других объектов были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Сейчас ограничения постепенно снимаются. Парки снова открываются с 28 июня, вновь заработали салоны красоты, музеи, летнии кафе, остаются закрыты торговые центры.