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16:48

Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста фигурантам дела "Нового величия"

фото ЗакС политика Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста фигурантам дела "Нового величия"

Городской суд Москвы решил отменить постановление Люблинского райсуда о продлении мер пресечения фигурантам дела "Нового величия" Руслану Костыленкову, Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину и Вячеславу Крюкову и Анне Павликовой, Марии Дубовик и Максиму Рощину, поведал в беседе с "МБХ медиа" адвокат Николай Фомин.

"Постановление отменили, направили на новое рассмотрение. Меру пресечения оставили прежней до 16 июля этого года. [Постановление] было вынесено с существенными нарушениями процессуального закона", - рассказал защитник.

На заседании адвокаты указали судье о грубых нарушениях процессуального закона, а именно - защите не дали слово после речи гособвинителя, а постановление вынесено сиюминутно - в отношении сразу всех обвиняемых.

"По разъяснению Верховного суда, если суд совместно рассматривает вопросы по вынесению меры пресечения, то обоснования и избрание должно быть в постановлении в отношении каждого написано, что не было в этом постановлении", - подытожил Фомин.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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