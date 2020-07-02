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17:45

Беглов оценил, как дети проводят досуг в открывшемся лагере "Молодежное"

фото ЗакС политика Беглов оценил, как дети проводят досуг в открывшемся лагере "Молодежное"

Петербургский градоначальник Александр Беглов посетил с выездной инспекцией принявший первую партию воспитанников детский оздоровительный лагерь "Молодежное".

Превентивно на территории учреждения провели комплексную санитарную обработку, после чего его готовность к открытию оценили сотрудники Роспотребнадзора.

Первые путевки достались детям из неблагополучных семей, оповестили в Смольном.

"Пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь, поэтому лагерь будет работать в совершенно новых условиях. Вы открылись первыми, и вам первым предстоит нарабатывать опыт, с учетом которого будут действовать все остальные", - наказал Беглов сотрудникам лагеря.

В ближайшее время начнут функционировать ещё три социальных учреждения для летнего досуга детей. Всего в Петербурге будут задействованы семь лагерей; ещё 29 откроются в Ленобласти. 

Перед тем, как приступить к работе, всех сотрудников "Молодежного" протестировали на коронавирус, а детей проверили на отсутствие контактов с инфицированными.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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