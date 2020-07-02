Организаторы кампании "Нет" подали заявку на митинг в Москве против поправок в Конституцию

Организаторы кампании "НЕТ" подали в мэрию Москвы уведомление о намерении провести митинг 15 июля против поправок в Конституцию, сообщается в группе кампании в Facebook.

Сторонники кампании не согласны с итогами голосования по Конституции и выступают против изменений в основной закон страны.

"Мы не готовы просто смириться с тем, что в нашей стране больше не существует ни законов, ни демократических процедур, которые бы позволяли гражданам влиять на политику. Мы не хотим, чтобы чиновники распоряжались Россией так, будто она принадлежит только им", - заявили представители кампании. Они намерены протестовать "против несменяемости власти, надругательства над Конституцией, массовых фальсификаций, несвободы, бесправия и застоя".

ЦИК огласит официальные результаты голосования 3 июля. После обработки 100% протоколов избирком сообщил, что поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% избирателей.