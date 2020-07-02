ГИК аннулировал 35 бюллетеней на участке №2191, где полицейские покалечили Френкеля

Городская избирательная комиссия Петербурга признала недействительными 35 бюллетеней на участке №2191, ранее попавшем в поле зрения СМИ из-за нападения полицейских на журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля.

По словам члена ГИК Олега Зацепы, в УИК допустили нарушения, связанные с оформлением результатов конституционного голосования в переносном ящике.

"Комиссия сочла возможным и необходимым признать недействительными бюллетени, которые содержались в переносном ящике. Недействительными были признаны 35 бюллетеней", - цитирует Зацепу "Деловой Петербург".

Утром в участке №2191 оповестили об аннулировании 6 протоколов.

30 июня на территории обозначенной УИК в конфликте с полицейскими серьёзно пострадал журналист Давид Френкель, которому правоохранители сломали плечо. После экстренной госпитализации молодого человека прооперировали.

Френкель приехал на участок освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить из помещения после того, как он и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех ящиков для надомного голосования из четырех. Подробнее о проблемах с урнами на обозначенном участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сегодня заявил о важности детального расследования произошедшего в Петербурге инцидента.