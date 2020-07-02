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Поправки в Конституцию

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18:51

В Госдуме предложили запретить публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения

фото ЗакС политика В Госдуме предложили запретить публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и замглавы комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете на публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства службы.

Авторы законопроекта предлагают дополнить закон "О федеральной службе безопасности" пунктом, по которому сотрудники органов ФСБ, в том числе уволенным, будут обязаны соблюдать конфиденциальность информации о работе органов безопасности, разглашение которой может создать угрозу безопасности или нанести ущерб репутации службы. Это относится и к сведениям, которые не содержат государственной или служебной тайны.

Подготовленные для открытого публикования сведения, которые касаются работы органов, следует подвергать экспертной оценке в органах безопасности. По задумке депутатов, эксперты оценят материалы на наличие или отсутствие вышеупомянутой информации и вынесут соответствующее заключение.

Перечень информации, порядок проведения экспертизы материалов должно будет определить руководство федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Чтобы недопустить угрозу безопасности, публикацию информации, которая касается деятельности органов безопасности, без соответствующего заключения допускать нельзя, считают авторы законопроекта.

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