Либертарианцы зажгли файеры у Мариинского дворца, протестуя против изменения Конституции

Три активиста зажгли файеры и проскандировали "Лучшая поправка - Путина отставка" 2 июля в центре Петербурга. Акция состоялась у Мариинского дворца, где находятся региональное Законодательное собрание и Горизбирком.

Участник перформанса Александр Край сообщил ЗАКС.Ру, что он организован членами Либертарианской партии России.

Край рассказал, что акция посвящена как фальсификациями, которые были во время подсчёта голосов, так и самим поправкам в Конституцию.

Дежурившие на месте полицейские вызвали подкрепление и уже через 5-10 минут задержали активистов. В автозак, помимо Края, попали Владимир Василенко и Светлана Ситникова. Их обещали отвезти в 1 отдел полиции. Либертарианцы своему задержанию не противились.

Неподалёку от этой акции проводил одиночный пикет муниципальный депутат МО "Васильевский" Алексей Касаткин. Он встал у Мариинского дворца с плакатом "Мой голос украли! Таких как я миллион", предварительно заклеив себе рот красным скотчем крест-накрест.

Полицейские переписали его паспортные данные и предупредили об ответственности. Претензий к одиночному пикетированию у них не возникло.

Сергей Еремеев