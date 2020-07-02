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19:55

Прокуратура вынесла предостережение Эргашеву за нарушения во время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика Прокуратура вынесла предостережение Эргашеву за нарушения во время эпидемии коронавируса

Прокуратура Петербурга вынесла предостережение вице-губернатору Олегу Эргашеву по фактам нарушений в апреле 2020 года, которые касались ситуации с эпидемией коронавируса, сообщила в Facebook глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина.

Вавилина опубликовала ответ прокуратуры на обращение депутата ЗакСа Алексея Ковалева. В ведомстве одним из причин роста числа зараженных коронавирусом назвали длительность процесса перепрофилирования больниц города в инфекционные стационары. Также, указали в прокуратуре, поставщики в начале эпидемии не обеспечили достаточное снабжение средствами защиты, поскольку потребность в них медучреждений резко увеличилась.

"По фактам выявленных нарушений в апреле 2020 года прокуратурой города председателю комитета [по здравохранению] внесено представление, вице-губернатору Олегу Эргашеву объявлено предостережение", - сообщили в прокуратуре. По словам представителей ведомства, принятые меры скорректировали процесс обеспечения медработников средствами защиты.

В прокуратуре привели данные на 21 июня, согласно которым в Петербурге 1936 медиков были признаны заразившимися коронавирусом при контакте с пациентами, из них 18 умерли.

Вавилина сообщила, что такой ответ заявители удовлетворительным не считают. По их мнению, "имеется достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, так как наступили тяжкие последствия". Они намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

На 2 июля в Петербурге известно о 24,7 тысячах зараженных коронавирусом за время эпидемии.


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