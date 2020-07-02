Проверка на будущее

Голосование по поправкам в Конституцию "подарило" избирательной системе России новые возможности. В частности, проведение плебисцита в течение семи дней и организация его на придомовых территориях. Как новые способы голосования обкатали в Петербурге и стоит ли их использовать на выборах - в материале ЗАКС.Ру.

Семидневный труд

Впервые в России голосование проходило не один день, а в течение целых семи дней подряд. Сначала предполагалось, что с 25 по 30 июня участковые комиссии будут принимать избирателей в ограниченные промежутки времени и только 1 июля - с 8:00 до 20:00. Такое решение, в частности, приняла Санкт-Петербургская избирательная комиссия 9 июня. В помещении 25-29 июня комиссии должны были работать с 16:00 до 20:00 часов, на улице - с 9:00 до 14:00 часов, 30 июня же график работы помещении вообще сократили до двух часов: с 14:00 до 16:00.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина на заседании 23 июня сообщила, что участковые избиркомы будут работать все дни по 12 часов. На следующий день, 24 июня - прямо накануне недельного плебисцита, территориальные избирательные комиссии Петербурга приняли необходимые решение об изменении графика работы.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, недельное голосование очень удобно для избирателей. Кроме того, отметила она, нет очередей и скопления людей, что очень безопасно в сложившейся эпидемиологической обстановке. Матвиенко заявила, что можно и на других плебисцитах проводить голосование в несколько дней:

- Такая практика используется в целом ряде государств. Надо подумать, может, и нам и впредь использовать эту возможность.

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что вариант с распространением практики недельного голосования на другие виды плебисцита вполне возможно. Он отметил, что для этого придется изменить ряд законов. Если это произойдет, то ЦИК являясь правоприменительным органом будет это реализовывать, добавил Шевченко в беседе с РБК.

Голосование в течение недели действительно может быть намного удобнее для избирателей - они могут выбрать для себя любой удобный день, отмечали члены участковых избирательных комиссий Петербурга в разговоре с ЗАКС.Ру. При этом, сотрудники УИК заявляли, что для них самих это тяжелое испытание. В частности, об этом ЗАКС.Ру сказала глава участкового избиркома №2200 Наталия Григорьева.

- Как председатель я очень отрицательно к этому делу отношусь. Я понимаю, с точки зрения избирателя - им удобно, а мне как председателю, который обязан быть на участке практически всё время, очень тяжело. И я думаю, что любому человеку находиться семь дней по 12 часов на рабочем месте и нести ответственность за других людей - это очень тяжело, - заявила Григорьева.

Она добавила, что при этом у многих членов комиссий есть основная работа. На это же обратила внимание координатор движения за права избирателей "Голос" в Петербурге Наталия Менькова в разговоре с ЗАКС.Ру. Она напомнила, что работа в избирательной комиссии является непостоянной и у людей есть та деятельность, которая приносит им доход. Работодатель может войти в положение сотрудника и позволить ему пропустить полдня или день после плебисцита, но не все согласятся отпускать работника на четыре-пять дней, считает Менькова.

Член УИК №2208 Елена Левина рассказала ЗАКС.Ру, что сотрудники ее избиркома также очень устали от семидневной работы по 12 часов как физически, так и эмоционально. Она добавила, что также возникают вопросы к сохранности бюллетеней и документации комиссии:

- Я например не знаю, что происходит в помещении, когда гаснет свет и все выходят. Вот эта коробочка стоит одна в помещении, ее никуда не убирают, и, по существу, с ней можно сделать всё что угодно. Особенно сейчас, когда нет камер, что делается в тот период, когда никого нет на участке и только сидит охранник на дверях, я не знаю.

Член совета "Наблюдателей Петербурга" Полина Костылева считает, что семидневное голосование дает больше времени для фальсификации данных. По ее словам, приходя на участок утром 1 июля, некоторые члены комиссий узнавали о большой явке избирателей за первые шесть дней голосования - 50%, 60%, 70%. При этом, отметила Костылева, когда эти же члены УИК сами присутствовали на участке во время первых дней плебисцита, они наблюдатели гораздо меньший поток избирателей. По ее мнению, в целом недельное голосование требует слишком больших затрат:

- Это очень плохая практика, она требует каких-то нечеловеческих усилий со стороны членов избирательных комиссий, она требует дополнительных денег, дополнительных ресурсов очень больших...

Костылева добавила, что в целом идея голосования в течение нескольких дней неплохая. Однако ее реализация в частности в Петербурге пока страдает, считает представитель "Наблюдателей". Менькова отметила, что проведение недельного голосования помогло увеличить явку. При этом, к итоговым цифрам по явке у координатора "Голоса" большие вопросы.

Согласно данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в Петербурге проголосовало 74,74% избирателей. На выборах губернатора в 2019 году явка составила только 30,07%.

"Насильственно обюллетенен"

Нововведением стало и голосование на придомовых территориях. Рассказывая об этом варианте проведения плебисцита глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что для этого способа комиссия должна получить заявки от местных жителей на основе обзвона. В первый же день голосования по всей стране начала появляться информация о голосовании на лавочках у подъездов, в багажниках автомобилей, в автобусах и даже на пеньках. Памфилова все отрицала и заявила, что уличное голосование проводят в легких шатрах. Не верит она в плебисцит на пеньке до сих пор - глава ЦИК 2 июля заявила, что фотографии сделаны специально.

Не только форма уличного голосования подверглась критике, но и сам процесс проведения такого плебисцита. Костылева отметила, что придомовое голосование невозможно отследить.

- Процедура эта крайне не прозрачная. Узнать, когда именно пойдут на придомовое, невозможно. На участке ссылаются на ТИКи, говорят: "ТИК нам спускает распоряжение". Приходишь в ТИК, там говорят: "Это УИКи". Понять ничего нельзя. Где-то есть объявление на домах, где-то - нет. Какие-то внезапные… Буквально вышел из дома, у тебя тут внезапная урна, - сказала член совета "Наблюдателей Петербурга".

Проблема заключается в том, что процедура уличного голосования никак нормативно не прописана, считает координатор "Голоса" Менькова. Она напомнила, что нигде не сказано, как плебисцит во дворе надо проводить, как о нем должны узнать граждане, где ходят члены избиркомов с переносными урнами.

- У меня полное впечатление, что это было совершенно сознательно запутанно, чтобы всегда можно было сказать, что они где-то ходят, а потом на участке появляются картонные коробки, в которых лежат 500, 1000 и еще больше, больше бюллетеней, - считает Менькова.

О подобном сообщал член комиссии №2192 от "Яблока" Федор Пошман. Он рассказал, что при его присутствии на плебисците во дворе в голосовании участие принимали от одного до шести человек. Когда же "яблочник" не пошел на уличный участок, его коллеги заявили о 170 бюллетенях, сообщил Пошман.

Также члены некоторых участковых комиссий сообщали о том, что в их УИКах документы о голосовании вне помещения заполнялись не сразу. В частности, не проставлялись отметки в списках избирателей о том, что некоторые из них уже проголосовали вне помещения.

Кроме этого, по мнению Меньковой, при организации голосование во дворах на избирателей оказывается давление. Право участвовать или нет в плебисците - добровольное, напомнила координатор "Голоса".

- Никто не может быть насильственно обюллетенен. А у нас получается, что, если ты не хочешь дойти до участка, то урна выдвинется к тебе во двор, если ты и во двор не выходишь, то к тебе домой придут. А следующее что? Около туалетов будем [проводить голосование]? - задалась вопросом Менькова.

Сторонники же придомового голосования считают, что таким образом просто увеличивают возможности избирателей отдать свой голос. В частности,такого мнения придерживается глава Общественной палаты в Петербурге Ирина Соколова.

- Шли туда, где хотели проголосовать, обеспечивая право проголосовать каждому, максимально удобно для человека, - заявила Соколова 2 июля на пресс-конференции по итогам общероссийского плебисцита.

Имиджевый урон

Координатор "Голоса" в Петербурге Менькова считает, что введение голосования в течение нескольких дней и на выборах вполне возможно. Придомовое же голосование наносит имиджевый урон, уверена она. Поэтому, добавила Менькова, от него могут отказаться.

Политолог Валентин Бианки согласен с тем, что плебисцит не в один день постараются применить на ближайших выборах в Государственную Думу. Однако, считает Бианки, сначала это могут распространить выборочно только на часть регионов. Есть риски и того, что в выборное законодательство внесут норму придомового голосования, предположил политолог. Он отметил, что при реализации обоих вариантов сложно контролировать нарушения.

- В некотором смысле людям действительно удобно, когда можно голосовать не в один конкретный день, а в разные. Но, на самом деле, конечно, увеличивает возможность каких-либо манипуляция. Тот уровень контроля за процессом, который конкурирующие кандидаты партии могут с трудом обеспечить в течение дня голосования и последующей ночи, умножить на семь - и будет просто невозможно, - уверен Бианки.

Член Общественной палаты Петербурга и политолог Дмитрий Солонников сомневается в том, что новые способы голосования будут переняты для проведения каких-либо выборов. Он отмечает, что на выборах с разными кандидатами запрещены агитации и обнародование экзитполов. При растягивании такого плебисцита на несколько дней сохранить в тайне экзитполы не получится, уверен Солонников.

- И что там в течение недели кто-то реально подозревает, что результаты экзитполов можно будет утаить? Да нет, конечно. В течение недели все будут держать тайну результатов? Не получится, где-то какая-нибудь утечка [произойдет]. Будет запрет на агитацию в течение недели целой? Такого тоже не бывает, - заявил политолог.

При этом, он добавил, что некоторые элементы могут использоваться, если сохранится опасность коронавируса.

Член совета "Наблюдателей Петербурга" Костылева считает, что использование новых вариантов голосования на выборах зависит от степени сопротивления гражданского общества. Власти могут предложить изменить выборное законодательство, но, если общество выступит категорически против, то все останется на прежнем уровне, уверена Костылева.

София Саттарова

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