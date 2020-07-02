Новостройки Торфяного и общежитие Горного: Где в Петербурге победило протестное голосование

На нескольких десятках избирательных участков Петербурга большинство проголосовавших 1 июля и в предыдущие шесть дней плебисцита высказались против "обнуления" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию. На некоторых УИК несогласных с изменением Основного закона страны было более 90% от общего числа пришедших.

Факт уверенной поддержки петербуржцами изменения Конституции на недавнем плебисците продолжают подвергать сомнению противники поправок в Основной закон страны. Они ссылаются на многочисленные сообщения от членов участковых избирательных комиссий, от которых в последние дни плебисцита скрывали переносные урны для голосования вне участков и избирательную документацию. Одна из таких историй завершилась полицейским насилием над журналистом Давидом Френкелем и получила федеральный медиаохват. Другие жалобы разошлись преимущественно по социальным сетям.

В соцсетях удивлялись неправдоподобно высокой явке избирателей и постили фотографии бюллетеней из переносных урн, галочки в которых были проставлены одним и тем же почерком и, очевидно, одной и той же ручкой. Можно разделять эти сомнения или нет, но факт в том, что в городе оказалось несколько десятков участков, данные с которых не вписываются в общую картину всенародного одобрения поправок. Причем расположены они не где-то компактно, а рассеяны по всему городу, рядом с УИКами, отчитавшимися о небывалой явке и едва ли не поголовном одобрении изменения Конституции.

Первые итоговые протоколы УИК Петербурга появились в ГАС "Выборы" еще в ночь на 2 июля. Отдельные комиссии заявили, что у них проголосовали под 100% избирателей. УИК № 1504 (МО "Оккервиль") сообщила, что на их участке в плебисците приняли участие все 1868 зарегистрированных в избирательных списках жителей.

Протестным голосованием, судя по этим данным, в городе не пахло совсем. Подавляющее большинство комиссий отчитывалось, что поправки поддержали 65% и больше. У некоторых этот показатель превысил 90%. Длительное время особняком стоял участок № 574 на территории МО "Пискаревка", где 790 человек (70,6%) сказали поправкам "нет". Еще у нескольких комиссий соотношение за/против было примерно на уровне пятьдесят на пятьдесят. В то же время с отдельных, еще не внесенных в ГАС "Выборы" участков от независимых членов комиссий и наблюдателей продолжала поступать информация о том, что голоса здесь посчитать никак не могут.

Утром стали известны окончательные данные по Петербургу. Бюллетени получили 2,8 млн избирателей. Проголосовали "да" - 2,24 млн человек (77,66%), "нет" - 624 тысячи (21,63%).

В ГАС "Выборы" появились данные и по остальным участкам. Оказалось, что УИК № 574 с ее 70,6% - далеко не рекордсмен по протестным голосам. На территории ТИК № 10 (Выборгский район) девять из 46 участковых комиссий сообщили о том, что более 70% проголосовавших у них выбрали вариант "нет". При этом на УИК № 203 (МО № 15) против высказалось 82,77% избирателей. Отметим, что эта одна из немногих участковых комиссий в городе, которой руководит представитель от КПРФ.

На участке № 291 в муниципалитете "Парголово" против были 1115 из 1348 голосовавших человек, то есть 82,72%. Этот УИК находится в поселке Торфяное. Большинство местных избирателей - молодежь, проживающая в новостройках.

95,82% избирателей были против поправок на участке № 330, который действует на территории школы № 560 на улице Комиссара Смирнова (Выборгский район). Всего здесь проголосовало 1960 человек, из которых 1878 заявили, что менять Конституцию не хотят. За поправки были только 76 избирателей. Голосовали на участке как местные жители, так и более 400 прикрепившихся горожан, вероятно, работающих поблизости. Участок находится в нескольких шагах от Военно-медицинской академии имени Кирова, ДК "Выборгский", НИИ "Гидроприбор". Но на приграничных территориях, судя по официальным данным, нет даже намека на протестные настроения. Например, в соседней школе № 107 действует УИК № 332, где, по официальным данным, 1528 человек проголосовали за поправки, а 76 - против.

Подобная ситуация все в том же Выборгском районе повторилась в муниципалитете "Сосновское". Там все участки зафиксировали количество проголосовавших "против" на уровне 29% и ниже, и только две комиссии отметились. У УИК № 398 вариант "нет" выбрали 88,19% избирателей (1142 человека), а у УИК № 392 - 97,25% (1523 человека). За "обнуление" на последнем был только 41 человек.

Любопытные итоги на Васильевском острове. Данные протоколов с подавляющего большинства местных участков свидетельствуют о разгроме противников поправок: 88,93% за, 89,28%, 91,61% и так далее. Выделяются только два участка: УИК № 138 и УИК № 157. На обоих больше половины проголосовавших высказались против изменения Конституции. Причем оба продемонстрировали явку меньше 50%. Два этих участка действуют в общежитии Горного университета. Ректор Горного Владимир Литвиненко, напомним, несколько президентских кампаний возглавлял штаб кандидата Владимира Путина.

Сергей Еремеев