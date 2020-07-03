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11:06

Глава Минздрава: Россия вернется к нормальной жизни не раньше февраля

фото ЗакС политика Глава Минздрава: Россия вернется к нормальной жизни не раньше февраля

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия вряд ли вернется к полноценной жизни раньше февраля 2021 года, передает "Интерфакс".

"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля", - сказал Мурашко, добавив, что должна быть прервана цепочка передачи коронавируса.

Министр подтвердил, что будет правильным продолжать носить маску на улице, но если рядом нет большого количества людей, то можно обойтись и без нее. Например, на даче.

"Но, если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска - это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать", - пояснил Мурашко.

По его словам, маски можно будет снимать только когда появится лекарство для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, а также когда у россиян появится коллективный иммунитет.

На 3 июля в России известно о 667 тысячах случаев заражения коронавирусом.

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