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11:35

Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки Проковьевой

фото ЗакС политика Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки Проковьевой

Прокуратура запросила у суда для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют публичное оправдание терроризма, наказание в виде шести лет колонии и четырех лет запрета на профессию, сообщила "Псковская губерния".

Прокопьева продолжает быть не согласной с фабулой обвинения, подчеркивая, что рассуждала о терроризме и его губительных для страны последствиях как историк по образованию, апеллируя к примеру народовольцев XIX века.

Напомним, что возбужденное зимой 2019 года дело связано с ее радиоэфиром, в котором Прокопьева зачитывала свою аналитическую колонку, посвященное самоподрыву в здании архангельского УФСБ несколькими месяцами ранее 17-летнего Михаила Жлобицкого.

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