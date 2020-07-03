ЦИК утвердил итоги голосования по Конституции - 77,92% "за"

Центральная избирательная комиссия 3 июля подвела официальные итоги голосования по поправкам в Конституцию. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что к ним поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, 11 из них от КПРФ. Все они не содержат фактов о нарушениях, также как и нет жалоб требующих рассмотрения на заседании Центризбиркома, уточнила глава Памфилова

Она заявила, что в голосовании приняло участие более 74 млн человек - это 67,97% от всех избирателей страны. За внесение поправок в Конституцию проголосовали 57,7 млн людей - 77,92%, сообщила Памфилова.

Она добавила, что голосование прошло "максимально открыто", "безопасно со всех точек зрения", "свободно" и "справедливо". По ее мнению, прошедший плебисцит - "выражение прямой демократии".

- Мы с вами можем констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна, - считает Памфилова.