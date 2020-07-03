18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:42

Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей за работу полиции на акции протеста в Москве

фото ЗакС политика Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей за работу полиции на акции протеста в Москве

Симоновский суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей по иску управления МВД по Москве за работу полицейских и привлечение техники на акции 3 августа 2019 года, передает "МБХ медиа".

Представители истца в суде назвали Соболь и Албурова организаторами несогласованной акции и заявили, что тогда  более 3 тысяч полицейских из всех 5,3 тысяч задействованных вышли на работу в выходной день, и пришлось привлечь 3801 единиц транспорта. Представитель МВД заявил, что это было "неконтролируемое мероприятие с неизвестными последствиями".

Юрист ФБК Александр Помазуев рассказал, что в день того митинга он "сидел на горячей линии и консультировал матерей тех, кого избивали дубинками, людей, у которых избивали товарищей за попытки снимать".

"Я там исполнял обязанности и не требую за это взыскивать деньги с МВД. А МВД требует. МВД не понимает простого принципа, что это была их обязанность. МВД пытается взыскать большую часть денег в пользу тех организаций, к которым она вообще не имеет отношения — это территориальные органы, которые являются самостоятельными подразделениями", — сказал Помазуев

МВД изначально требовала взыскать с Соболь и Албурова 18 млн рублей по двум искам, затем сумма претензий менялась и в итоге снизилась до 6 млн рублей. Схожие иски к сотрудникам ФБК подавали Мосгортранс, ГБУ "Автомобильные дороги" и московский метрополитен, первые два на общую сумму более 2 млн рублей суд удовлетворил.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:19 Суд взыскал с сотрудников ФБК 3,37 млн рублей в пользу МВД за акцию 27 июля в Москве

11 июня, 11:49 Москвичу, которому сломали ногу при задержании, пришел штраф в 15 тысяч вместо назначенных 10 тысяч

20 мая, 18:57 Суд обосновал приговор Котову его "деструктивным поведением"

29 апреля, 14:50 Дизайнер, которому сломали ногу при задержании в Москве, подал жалобу в ЕСПЧ

26 февраля, 18:57 Сосновская о реакции Путина на ее избиение на акции: Эта несправедливость не укладывается в моей голове

26 февраля, 10:27 "И ранимые, и трепетные": Путин оправдал действия силовиков на акциях протеста в Москве

14 февраля, 18:27 Суд отклонил иск избитого на акции 3 августа москвича к МВД и Росгвардии

27 января, 13:37 Суд отказался рассматривать жалобу девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

15 января, 18:19 Суд взыскал 2,3 млн рублей с оппозиционеров в пользу прокурора из-за акций протеста в Москве

17 декабря 2019, 16:33 Суд отказался взыскать с оппозиционеров 100 тысяч рублей в пользу лапшичной


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:19 Суд взыскал с сотрудников ФБК 3,37 млн рублей в пользу МВД за акцию 27 июля в Москве

11:59 Шендерович об итогах плебисцита: Это приглашение в нелегитимное поле

11:42 Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей за работу полиции на акции протеста в Москве

11:35 Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки Проковьевой

11:33 ЦИК утвердил итоги голосования по Конституции - 77,92% "за"

11:06 Глава Минздрава: Россия вернется к нормальной жизни не раньше февраля

10:36 В России выявили 6,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:22 Эрмитаж откроется для посещения с 15 июля

9:59 Командира роты в Москве наказали за одинаковые жетоны полицейских

9:24 RT требует по полмиллиона рублей с Навального, Соболь и Znak.com за публикации о накрутках на YouTube

2 июля, 22:52 Новостройки Торфяного и общежитие Горного: Где в Петербурге победило протестное голосование

2 июля, 22:16 Проверка на будущее

2 июля, 20:55 Мосгорсуд отменил приговор экс-директору департамента Минобороны по делу о взятке

2 июля, 20:25 Суд оставил основателя "Омбудсмена полиции" в СИЗО до августа

2 июля, 19:55 Прокуратура вынесла предостережение Эргашеву за нарушения во время эпидемии коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru