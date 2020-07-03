Шендерович об итогах плебисцита: Это приглашение в нелегитимное поле

Публицист Виктор Шендерович сделал категоричные выводы из завершившегося 1 июля мероприятия под названием "общероссийское голосование по поправкам в Конституцию". Полученная цифра одобрения (78%) для него свидетельствует о решительном скатывании страну в "азиатчину", причем добыта, по мнению спикера, она была с беспрецедентными фальсификациями, которых на этот раз даже не постеснялись. Происходящее делает для него беззаконным нахождение у власти всех персоналий, представляющих все конституционные органы и институты.

"Это приглашение в нелегитимное поле. Это в переводе на русский нам сказали: закона нет, есть сила, которой мы вас придавили коленом к земле и нам трудно дышать. Вот нас придавили. Нам сказали: мы сильнее, поэтому будет так. Всё. Они сфальсифицировали, более того – демонстративно сфальсифицировали. Такое расхождение между экзитполом и цифрами никакой погрешностью не объяснить", - произнес публицист в интервью "Эху Москвы".

По его оценке, процедура проводилась чрезмерно нагло "даже по их законам", и принятие поправок завело Россию настолько далеко, что путь к цивилизованному выходу уже отрезан: "сегодня ситуация пришла к какой-то жирной точке".

Напомним, что уже принятые всеми органами поправки предполагают, в частности, обнуление четырех президентских срока Владимира Путина. Россиянам за это предлагалось проголосовать дополнительно.