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12:19

Суд взыскал с сотрудников ФБК 3,37 млн рублей в пользу МВД за акцию 27 июля в Москве

фото ЗакС политика Суд взыскал с сотрудников ФБК 3,37 млн рублей в пользу МВД за акцию 27 июля в Москве

Симоновский суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией 3,37 млн рублей в пользу управления МВД по Москве за привлечение техники и работу полицейских на акции протеста 27 июля 2019 года, передает "МБХ медиа".

Среди ответчиков были Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Александр Соловьев, Владимир Милов, Олег Степанов и Илья Яшин. Адвокат Оксана Опаренко на заседании заявила, что материалы дела не подтверждают требования МВД.

"Сам истец подтвердил, что 27 июля в Москве проходили культурные и спортивные мероприятия, и сотрудники были привлечены в рамках своих обязанностей, они обеспечивали общественный порядок", - сказала Опаренко.

Жданов, директор ФБК, заявил, что считает процесс политическим.

"Мы не финансируемся из-за рубежа, у нас таких денег нет. Мы живем и работаем в России, работаем на пожертвования граждан России. Иск для того и подан, чтобы запугать людей, которые приходят на мирные заседания. Вот есть ухмылка у представителя МВД — „Вот вы приходите на митинги, а мы вас исками закидаем"", - сказал Жданов.

В этот же день чуть ранее суд взыскал в пользу МВД 4,7 млн рублей с Соболь и Георгия Албурова по схожему иску за другую акцию – 3 августа 2019 года.

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