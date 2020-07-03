Песков: Россия обсуждает вопрос об открытии границ с другими странами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обсуждает с некоторыми государствами вопрос об открытии границ, но конкретных решений пока нет, передает РИА "Новости".

"Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось", - сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли говорить сейчас об открытии границы.

Правительство закрыло границы России в конце марта из-за эпидемии коронавируса.