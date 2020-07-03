Навальный: Памфилова хуже Чурова в сто раз

Политик Алексей Навальный, подводя итоги голосования по поправкам в Конституцию, сфокусировался на личности председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. По его мнению, отношение к этой персоналии способно и даже должно объединять россиян с самыми разными политическими убеждениями, поскольку ее личные и профессиональные качества, уверен оппозиционер, не могут вызывать сомнений. Отношение к Памфиловой у Навального - предельно негативное, что своеобразно сочетается с ее "приличным" имиджем.

"Большой друг всех правозащитников, в путинской номенклатуре она всегда проходила по категории сердобольной тетушки с большими глазами, которые наполнены слезами, и немножко дрожащими губами. То есть, не просто чиновничья морда, а человек. А оказалась хуже Чурова в сто раз. Именна Элла Памфилова вбросила эти то ли 22, то ли 27 миллионов голосов, тотально все сфальсифицировала и устроила огромный мухлеж", - заявил глава Фонда борьбы с коррупцией в авторской программе.

Навальный желает суда над оппонентом и возмездия в виде лишения свободы.

"Она должна символом стать, точкой национального консенсуса. <...>Не знаю, увидим ли мы что-то еще хуже, но, глядя на то, как она взялась [за выборы], может быть и увидим.".

Навального возмутило также то, что накануне дня голосования по поправкам Памфилова в спокойной манере, давая интервью Владимиру Познеру, заметила, что все поправки уже приняты, и при этом позвала соотечественников на это ничего не меняющее мероприятие. Согласно официальным данным, одобрили переписывание основного закона почти 78 процентов россиян.