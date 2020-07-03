Кремль не собирается учитывать критику Запада поправок в Конституцию от иностранных государств

Кремль не собирается принимать во внимание критику иностранных государств в адрес поправок в Конституцию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что Москва знакома с заявлениями ряда стран по поводу поправок, но Кремль не готов принимать их во внимание. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия "сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права", но Россия "оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету". По его словам, это "никоим образом не противоречит международному праву", и "аналогичные положения практикуются в ряде государств".

"Подобные так называемые опасения [других государств] мы не готовы и не будем принимать во внимание", - подчеркнул Песков.

Так, Евросоюз счел, что поправка о приоритете Конституции России над международным правом нарушает обязательства страны. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с поправкой, обнуляющей президентские сроки Владимира Путина и позволяющей ему остаться у власти до 2036 года в случае переизбрания.