В Политехе начал работу институт кибербезопасности

Политехнический университет объявил об открытии в своем составе института кибербезопасности и защиты информации (ИКБ), сообщил ТАСС.

"В ближайших планах ИКБ - открытие новых образовательных программ по киберпсихологии, киберустойчивости цифрового производства, создание программ специализированного повышения квалификации по пентестингу (испытания систем кибербезопасности)", - гласит сообщение.

Ожидается, что в институте будут заниматься проблемами защиты автоматических банковских систем, беспилотного транспорта и цифровой медицины. На сегодняшний день новому подразделению Политеха удалось наладить сотрудничество с такими компаниями, как LG, Huawei и Газпромнефть.