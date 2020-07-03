Адвокат Ефремова рассказал об отказе актера признать вину в смертельном ДТП

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не соглашается считать себя виновным в дорожной аварии в центре Москвы, в результате которого в реанимации скончался водитель встречного автомобиля Сергей Захаров. Информацию об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал", - произнес юрист в эфире телеканала "Москва 24".

ДТП случилось вечером 8 июня, когда Ефремов, находившийся в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с фургоном, за рулем которого сидел Захаров.

После назначения ему домашнего ареста актер записал видеообращение, в котором выразил раскаяние и готовность помочь семье погибшего, добавив, что "не знает, как дальше жить".