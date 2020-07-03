Союз журналистов России рассчитывает на оправдательный приговор для Светланы Прокопьевой

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация надеется на вынесение оправдательного приговора псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма, передает "Интерфакс".

"Мы надеемся на справедливое решение суда, которое, по нашему мнению, будет заключаться в оправдательном приговоре. Наша точка зрения основывается на мнении многочисленных независимых экспертов-филологов из разных институтов страны, по заключению которых в словах Светланы не было оправдания терроризма", - сказал Соловьев.

Ранее гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет колонии.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в "Псковской ленте новостей". В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске. При этом независимая лингвистическая экспертиза показала, что в ее колонке нет признаков оправдания терроризма.