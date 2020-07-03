Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля, сообщается на сайте Кремля.
"Поправки в Конституцию Российской Федерации <…> вступают в силу 4 июля 2020 года", - говорится в тексте указа.
Федеральной службе охраны поручено обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.
3 июля ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию, которое прошло с 25 июня по 1 июля. Согласно им, за поправки высказались 77,92% избирателей.
Внести изменения в Конституцию Путин предложил в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди более чем 200 предложенных поправок есть касающиеся семейных ценностей, защиты животных, социальных, регламентирующих требования к чиновникам и депутатам. Выделяется одна, которая позволяет обнулить президентские сроки Путина и дать ему возможность оставаться президентом до 2036 года в случае переизбрания.