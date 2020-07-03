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16:53

Директора ФБК Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

фото ЗакС политика Директора ФБК Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Симоновский суд Москвы оштрафовал директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, передает "МБХ медиа".

На ФБК и Жданова было составлено по три протокола по ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО-иноагента). По два из них касались отсутствия указания на статус иноагента в материалах, еще по одному – за то, что фонду перечислил деньгих истпанец, и организация этого не заметила.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов в октябре, после того как нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов.

Вторым "иностранным спонсором" оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог

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