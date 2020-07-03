Из-за качества ремонта дома-памятника на Каменноостровском жильцы подали в прокуратуру

Жители исторического дома Циммермана на Каменноостровском проспекте, 61 обратились в прокуратуру из-за не устроившего их качества капитального ремонта, которое вели последние несколько лет недобросовестные, по их мнению, подрядчики.

Критике подверся получившийся в результате облик штукатурных элементов фасада, жители жалуются на небрежность и брак.

"Так как леса уже убраны, теперь подрядчиком ООО "Спецстрой" недостатки устраняются оригинально - исправлением локальных дефектов с помощью промышленных альпинистов. С КГИОП эти работы не согласовывались", - говорится в сообщении к Сергею Литвиненко.

По мнению активистов, городские здания-памятники ремонтируют незаслуженно плохо на регулярной основе, и требуется комплексная проверка этого явления.

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