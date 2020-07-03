Ивану Голунову вернули изъятые у него при задержании вещи

Следствие вернуло корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову вещи, изъятые при задержании более года назад, сообщил журналист в Telegram-канале.

К Голунову вернулись такие "части его лаборатории", как флешки, карты памяти, телефон. "Спасибо работникам наркологической клиники, которые подобрали и сохранили мои любимые часы "Луч". Починю и будут как новые!" - добавил журналист.

Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Дело получило большую общественную огласку, после скандала с журналиста сняли обвинения, задержавших его полицейских уволили. Спустя полгода, зимой, в отношении оперативников возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

Сейчас Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховцев находятся под арестом до 7 сентября, до этого же срока под домашним арестом останется еще один фигурант Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики.