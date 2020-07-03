18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:28

Ивану Голунову вернули изъятые у него при задержании вещи

фото ЗакС политика Ивану Голунову вернули изъятые у него при задержании вещи

Следствие вернуло корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову вещи, изъятые при задержании более года назад, сообщил журналист в Telegram-канале.

К Голунову вернулись такие "части его лаборатории", как флешки, карты памяти, телефон. "Спасибо работникам наркологической клиники, которые подобрали и сохранили мои любимые часы "Луч". Починю и будут как новые!" - добавил журналист.

Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Дело получило большую общественную огласку, после скандала с журналиста сняли обвинения, задержавших его полицейских уволили. Спустя полгода, зимой, в отношении оперативников возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств.

Сейчас Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховцев находятся под арестом до 7 сентября, до этого же срока под домашним арестом останется еще один фигурант Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 июня, 15:39 СМИ: Фигурант дела Голунова Сергалиев заявил о подделке подписи в рапорте от его имени

2 июня, 15:19 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО на все лето

1 июня, 15:50 Суд оставил под арестом обвиняемых в подбросе наркотиков Голунову полицейских

21 апреля, 18:16 Россия не изменила себе в рейтинге свободы прессы и по-прежнему занимает 149 место

26 марта, 16:46 Полицейским, фигурирующим в деле о подброшенных Голунову наркотиках, продлен арест

11 марта, 14:30 Адвокат Голунова известил об уничтожении записи задержания журналиста

11 марта, 12:05 "Мне стыдно": Экс-полицейский извинился за то, что ударил журналиста Голунова

6 марта, 15:50 По делу Голунова обыскали управление московской полиции

5 марта, 16:12 Журналист Голунов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

26 февраля, 16:17 Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского перевели под домашний арест


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:20 В Москве задерживают пикетчиков, вышедших поддержать журналистку Прокопьеву

19:59 Варламов раскритиковал петербургские общественные пространства

19:06 Клишас пообещал внести законопроект, позволяющий голосовать в течение нескольких дней

18:52 Члена ТИК №6 не пустили к кабинету комиссии и везут в 54 отдел полиции

18:44 В администрации Центрального района столпились наблюдатели за всероссийским голосованием

18:42 Замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества заподозрили в хищении 40 млн рублей

18:39 Дмитрий Быков: Мы проснулись в стране с неработающим законом

17:59 СПбГУ создаст в Петергофе общественно-краеведческий парк

17:58 Глава Союза женщин просит проверить мороженое "Радуга" на пропаганду ЛГБТ

17:38 Невзоров: Проголосовавшие "против" - лучшие 16 миллионов в стране

17:28 Ивану Голунову вернули изъятые у него при задержании вещи

16:56 Из-за качества ремонта дома-памятника на Каменноостровском жильцы подали в прокуратуру

16:53 Директора ФБК Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

16:26 Парки заповедника "Царское село" открылись для посетителей

16:19 СМИ: На двух участках в Петербурге заподозрили перепись итогов голосования по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru