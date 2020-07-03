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Поправки в Конституцию

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17:38

Невзоров: Проголосовавшие "против" - лучшие 16 миллионов в стране

фото ЗакС политика Невзоров: Проголосовавшие "против" - лучшие 16 миллионов в стране

Публицист Александр Невзоров высказал мнение, что по итогам 1 июля, вместе с объявлением результатов голосования по поправкам в Конституцию, в России произошло нечто роковое и непоправимое, и страна стала принципиально иной. Свое рассуждение он построил вокруг 20% соотечественников, проголосовавших против переписывания основного закона.

"Если раньше у всех, кто мечтал о другой жизни, у всех, кто представлял себе иначе свою судьбу, еще оставались какие-то иллюзии, то 1 июля они сообразили, что, в общем, это иллюзии пустые, и ничего кроме ярости, озлобления, чувства безнадеги им не оставили. Безнадега и ярость примерно 16 млн человек - это великий капитал. Это лучшие 16 млн в стране, это не не миллионы, которые сейчас поливают грядочки и думают, как бы себя вечером пристроить на домино к соседу", - произнес он на телеканале "Дождь".

Если бы в России имелся хоть один харизматичный, умный и "живой" лидер протеста, то, утверждает Невзоров, обобщенно понимаемому Кремлю пришлось бы потерпеть электоральное поражение, однако таких лидеров публицист не видит. По словам Невзорова. Алексей Навальный для него - это человек "про другое".

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