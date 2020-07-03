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17:58

Глава Союза женщин просит проверить мороженое "Радуга" на пропаганду ЛГБТ

фото ЗакС политика Глава Союза женщин просит проверить мороженое "Радуга" на пропаганду ЛГБТ

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова попросила президента Владимира Путина поручить Роскомнадзору проверить рекламу мороженого "Радуга" компании "Чистая линия" на пропаганду ЛГБТ, передает The Insider.

Лахову смутил логотип бренда и название мороженого: в них она усмотрела символику ЛГБТ.

"Да, пропаганды у нас не должно быть. Но у нас сегодня рекламные щиты вывешивают радужные, красивые вот эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое тоже называют "Радуга". Поэтому это косвенно, но всё-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету, к тому флагу, который вывешивался, в том числе, на посольстве", — убеждена она.

Говоря о "флаге на посольстве" Лахова подразумевала то, что в конце июня на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Путин прокомментировал ситуацию со словами "они кое-что показали по поводу того, кто там работает", передает "Интерфакс".

В разговоре с "Открытыми медиа" Лахова подтвердила, что намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой проверить рекламу.

"В Роскомнадзор я сделаю запрос, пускай изучат"", - заявила она.

Вице-президент "Чистой линии" Армен Бениаминовтак заявил, что "радуга – это солнышко после дождя", и "если очень захотеть, то можно в любом предмете и любом цветовом решении находить цветовые композиции, которые кому-то что-то будут напоминать".

"Мы с этой позицией не согласны, однако, как законопослушная компания, если будет соответствующее решение, мы его будем выполнять. Екатерине Лаховой хочу посоветовать больше заливать зимой катки для детей, развивать спорт, футбол и другие игры и, а не бороться с мороженым, которое несет радость", - сказал представитель компании.

При этом президент заявил, что в России "не было, нет и не будет ничего", что связано с ограничениями прав по сексуальной ориентации и другим признакам. Напомним, в поправках в Конституцию, за которые проголосовали более 77% россиян и которые вступят в силу 4 июля, будет закреплено понятие брака как союза именно между мужчиной и женщиной.

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