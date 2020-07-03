Замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества заподозрили в хищении 40 млн рублей

Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о хищении 40 млн рублей у Минобрнауки, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Источник агентства сообщил, что по этому делу задержаны замминистра науки и высшего образования Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Ожидается, что в ближайшее время им изберут меры пресечения.

По словам Волк, в 2016 году подозреваемые причинили ущерб министерству на 40 млн рублей в результате подложных актов о выполненных работах. Так, по версии следствия, "руководитель коммерческой фирмы", получив деньги из бюджета, заключила ряд договоров с подконтрольными предпринимателями на выполнение работ в интересах Минобрнауки, при этом не собираясь выполнять в полном объеме взятые на себя обязательства. После этого "сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность" в министерстве принял разультаты работы, которые заведомо не соответствовали условиям договоров, сообщила Волк.

Дело возбуждено по статье "мошенничество", оперативники провели более 30 обысков в домах и на рабочих местах фигурантов дела.