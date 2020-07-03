Члена ТИК №6 не пустили к кабинету комиссии и везут в 54 отдел полиции

Член ТИК №6 с правом совещательного голоса (ЧПСГ) Людмила Прейман 3 июля попыталась попасть в свою комиссию, которая находится в здании администрации Красносельского района. Охранница на входе сообщила, что уже не рабочее время и пройти никому нельзя, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам охранницы, ей позвонили и сказали, что комиссия уже не работает и никого не надо пускать. Прейман заявила, что на основании закона о выборах имеет полное право пройти в комиссию, и попыталась это сделать. Охрана воспрепятствовала этому, преградив проход и оттолкнув члена ТИК. Когда Прейман попыталась войти в лифт, охранница также этому воспрепятствовала. Страж порядка администрации вызвала полицию и написала заявление на члена ТИК.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали Прейман на основе этой бумаги, заподозрив в действиях ЧПСГ мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Правоохранитель сообщил, что ее повезут в 54 отдел полиции.

Издание MR7 2 июля сообщало о жалобах Людмилы Прейман на возможную фальсификацию документов в УИК №1102. По ее словам, она заметила, что члены участковой комиссии якобы ставили подписи в списках избирателей. Прейман пожаловалась на это в ЦИК и в полицию.

София Саттарова