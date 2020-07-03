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19:59

Варламов раскритиковал петербургские общественные пространства

фото ЗакС политика Варламов раскритиковал петербургские общественные пространства

Блогер и урбанисты Илья Варламов. продолжающий свое новое турне по Петербургу, посвятил новый обзор наименее удачным, с его точки зрения, общественным пространствам в городе. Предварил текст он тем, что упрекнул городские власти: у второго по значимости города, уверен он, и родины президента, давно и в большом количестве должны иметься деньги, чтобы сделать среду обитания приемлемой. Вместо этого граждане должны довольствоваться, в частности, благоустройством по примеру окрестностей Ивановского карьера. Эта рекреационная зона не устраивает путешественника совсем: у берега нет скамеек, а те, что стоят вдали от него, ставят человека в положение изучающего мощение, голубей но не озеро. Также он отметил проблему неубираемого мусора.

"Большая проблема всего этого пространства в том, что не сделали ни одного уютного места. Нет приватности. Люди реально уходят загорать на пустырь, так как около воды нет нормальных мест", - пишет блогер, добавляя, что о туалетах "благоустроители" тоже не подумали вовсе.

Дальше Варламов отправился на намывные территории Финского залива недалеко от "Лахта-центра" и тоже не остался доволен увиденным.

"Народ имеет уникальную возможность вытаскивать машины из песка. Именно тут можно попасть в пылевую бурю, а в межсезонье утонуть в грязи", - написал автор, упоминая детали наподобие арматуры, торчащей из песка и людей, загорающих в таких условиях.

Венчает новое произведение Варламова рассказ о западной части Крестовского острова, центром которой стал названный им "архитектурным позором" футбольный стадион. Окружен он, по мнению урбаниста, объектами соответствующего качества.

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