В Москве задерживают пикетчиков, вышедших поддержать журналистку Прокопьеву

На московской акции протеста в честь псковской журналистки Светланы Прокопьевой, ожидающей приговора по делу об оправдании терроризма, стали задерживать людей с плакатами, передает "МБХ Медиа". Так, в автозаке оказался журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Пикеты проходят у здания центрального управления ФСБ на Лубянской площади. Помимо Азара, известно еще о трех задержанных, о чем сообщила "Новая газета". В их числе - журналист "Медузы" Кристина Сафонова.

За попытку рассуждать о причинах теракта в здании архангельского УФСБ осенью 2018 года Генпрокуратура попросила у суда отправить Прокопьеву в колонию на шесть лет.

"Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга", - произнесла Прокопьева в своем последнем слове.

Руководство Союза журналистов надеется, что в понедельник 6 июля ее оправдают.