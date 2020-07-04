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11:15

В СПЧ возмутились требованием прокуратуры посадить Прокопьеву в колонию на шесть лет

фото ЗакС политика В СПЧ возмутились требованием прокуратуры посадить Прокопьеву в колонию на шесть лет

Комиссия Совета по правам человека по свободе информации и правам журналистов возмутилась требованием прокуратуры приговорить псковскую журналистку Светлану Прокопьеву к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма, заявление опубликовано на сайте СПЧ.

По мнению членов комиссии, сам факт возбуждения дела против Прокопьевой абсурден. "Прокуратура могла отказаться от обвинения и тем самым закрыть дело, которое на контроле у международного сообщества. Вместо этого – совершенно абсурдные  требования огромного уголовного срока при полном отсутствии состава преступления", - заявили в СПЧ.

"Ждем приговора, но также заранее выражаем сочувствие другим жертвам псковской прокуратуры, показавшей сегодня свою полную некомпетентность. Надеемся, что суд окажется профессиональнее стороны обвинения", - говорится в заявлении.

Ранее гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет колонии. Объявление приговора назначено на 6 июля.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в "Псковской ленте новостей". В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске. При этом независимая лингвистическая экспертиза показала, что в ее колонке нет признаков оправдания терроризма.

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