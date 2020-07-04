Песков о продаже забытой в отеле рубашки Путина на "Авито": Такого быть не может

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нельзя верить объявлению о продаже рубашке, которую президент Владимир Путин якобы забыл в одном из отелей, передает РИА "Новости".

Объявление о продаже "рубашки Владимира Путина" появилось на сайте частных объявлений "Авито". В объявлении утверждается, что белую рубашку Путин якобы забыл в номере отеля Sheraton в Нижнем Новгороде. По версии авторов объявления, рубашку нашли при уборке, ее не стирали, продавец готов отдать ее на экспертизу и продать в итоге за 165 тысяч рублей. Путин был в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года: там он проводил заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

"Нет. Такого быть не может", - сказал Песков в ответ на вопрос, возможно ли, что Путин и правда забыл рубашку и можно ли доверять таким объявлениям.