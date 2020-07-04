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13:55

60 петербуржцев выписали из больниц после лечения плазмой с антителами к коронавирусу

фото ЗакС политика 60 петербуржцев выписали из больниц после лечения плазмой с антителами к коронавирусу

Из больниц Петербурга выписаны 60 пациентов, которым перелили плазму крови с антителами к коронавирусу, сообщили в Смольном.

По данным городского правительства, всего перелито 164 дозы такой плазмы 84 тяжело больным менее чем за два месяца. Сообщается, что пациенты показали положительную динамику.

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что терапия плазмы показывает хорошие результаты в лечении коронавируса. Он назвал ее одним из наиболее эффективных методов лечения заболевания при отсутствии вакцины.

Переливанием плазмы лечат пациентов в больницах №№ 40, 20, 2, больницах Святителя Луки, Святого Георгия, Мариинской, Александровской, центре имени Алмазова. За все время было заготовлено 66,9 литров плазмы с антителами переболевших коронавирусом граждан.

На 4 июля в Петербурге известно о 25,2 тысячах случаев заражения коронавирусом.


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