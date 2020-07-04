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15:22

Беглов продлил запрет на посещение лесов в Петербурге до 26 июля

фото ЗакС политика Беглов продлил запрет на посещение лесов в Петербурге до 26 июля

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до 26 июля действие особого противопожарного режима на территории города, сообщается на сайте Смольного.

До этой даты петербуржцам запрещается посещение лесопарковых зон, городских лесов, исключение сделано лишь для работающих там специалистов. Также запрещен въезд транспорта в парки, лесопарковые зоны и леса города, кроме транспорта, нужного для ведения лесохозяйственной деятельности и борьбы с пожаром.

Запрещено разведение огня, сжигание мусора и сухих травым и листьев в зеленых зонах, лесах и на особо охраняемых природных территориях. Не разрешаются также и проведение любых пожароопасных работ без согласования с управлением МЧС по Петербургу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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