"Родина" решила идти на выборы как партия регионов

Депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев на отчетно-выборном съезде в Петербурге заявил, что партия намерена пойти на выборы в субъектах России как выражающая интересы регионов, передает РИА "Новости".

"Родина" пойдет на выборы как партия российских регионов, как политическая сила, выражающая и защищающая интересы жителей каждого субъекта, как партия каждого двора и каждого подъезда. И в этом есть понятная историческая логика. Федеральному центру пора прекратить относиться к регионам как к дойной корове или бедным сиротам", - сказал Журавлев.

Он отметил, что регионы – это "не какая-то нагрузка на центр, это и есть Россия". "Для каждого из нас великая страна начинается с малой родины. Наша миссия - добиться для жителей российских регионов лучшей, по-настоящему достойной жизни", - подчеркнул Журавлев.

Участники съезда приняли соответствующую доктрину, в которой закреплены приоритеты развития регионов.

Выборы депутатов Госдумы состоятся в сентябре 2021 года.