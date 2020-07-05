Столичный суд оштрафовал члена УИК, выдавшего два бюллетеня избирателю

В Москве мировой суд решил оштрафовать на 30 тысяч рублей члена местной участковой комиссии с правом решающего голоса по фамилии Старкова за выдачу двух бюллетеней на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году, делится "МБХ медиа".

Старковой инкриминировали часть 1 статьи 5.22 КоАП. На заседании женщина отметила, что не заметила, как вручила избирателю два электоральных документа, поскольку, по её заверению, они склеились.

В свою очередь присутствовавший на суде ответчик пояснил, что, когда получил два бюллетеня, так как голосовал впервые, подумал, что "так и надо".

Старкова вину в правонарушении не признала, что суд расценил как "желание избежать ответственности за содеянное". Её адвокат настаивал, что материалы дела сфабрикованы, а двойное голосование избирателя - "злонамеренные действия его самого".